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أخبار محلية > “الجيش الكويتي” يصدر بياناً بشأن سقوط 3 صواريخ على حدود البلاد
28/08/2021   10:31 ص

“الجيش الكويتي” يصدر بياناً بشأن سقوط 3 صواريخ على حدود البلاد

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أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بياناً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن إطلاق 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة أمريكية. 

وأوضحت الرئاسة أن الحدود الكويتية آمنة ومستقرة ولم تشهد أي حوادث، نافيةً صحة ما تدوول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ودعت إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار التي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد. 

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت في وقت سابق، أن قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية بمنفذ حدودي على الكويت شهدت سقوط 3 صواريخ. وفق “أخبار 24”.

“الجيش الكويتي” يصدر بياناً بشأن سقوط 3 صواريخ على حدود البلاد

أخبار محلية
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