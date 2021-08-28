بالفيديو.. استشاري يتوقع خفض الاحترازات بالمملكة.. ويُحذر من هذا الأمر

توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، خفض الإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع معدل الإصابات بفيروس “كورونا”.
وقال غزال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن خفض وزيادة الاحترازات يعتمد على عوامل كثيرة تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية بشكل مُستمر.
ونوه إلى أن المملكة دخلت منطقة آمنة بالنسبة لإصابات “كورونا”، لكن يجب الحذر كون الوباء لم ينتهِ حتى الآن على مستوى العالم، كما أن تجاهل الإجراءات الاحترازية قد يزيد من الإصابات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب الحذر عند العودة الحضورية للمدارس والجامعات؛ لتجنب زيادة الحالات بين الطلاب والطالبات.
فيديو | استشاري أمراض معدية: دخلنا في منطقة آمنة ولكن يجب أن نكون حذرين فالوباء لم ينتهي بعد #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/hFD7yPmg2B
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 27, 2021