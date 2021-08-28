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أخبار محلية > بالفيديو.. سعودية تصمم شريحة تمكّن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة.. وهذا ما قامت به “الملكية الفكرية”
28/08/2021   10:31 ص

بالفيديو.. سعودية تصمم شريحة تمكّن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة.. وهذا ما قامت به “الملكية الفكرية”

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تمكّنت طالبة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالقصيم، من تصميم شريحة حساسة توضع داخل العين، والتي تمكّن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة من خلال حركة العين.

وأوضحت الطالبة رغد المبارك التي أهدت ذلك النجاح لوالدتها، في مداخلةٍ لها مع قناة “الإخبارية”، أمس (الجمعة)، أنها استلهمت الفكرة من قدرة رجل أعمال سعودي مصاب بالتصلب اللويحي على إدارة شركاته عن طريق حاسة البصر.

وأضافت المبارك الحاصلة على براءة اختراع ووثيقة حماية نموذج صناعي للشريحة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ أن آلية عمل الشريحة تشبه نظيرتها في الحاسب، حيث تعمل بطريقة الرمشات مثلما ينفّذ الحاسب الأوامر التي يقرأها عبر ضغطات “الماوس”. وفق “أخبار 24”.

كما لفتت إلى أنها تعمل حالياً على تطوير الشريحة لتصبح جهازاً كاملاً ملحقاً به شاشة، رغبةً في الحصول على الدعم لتسجيل براءات اختراع خليجية ودولية عن هذا الجهاز المرتقب، مشيرةً إلى توجهها لمختصين في الطب والتقنية في جهات حكومية وأهلية أثناء عملية التصميم.

بالفيديو.. سعودية تصمم شريحة تمكّن مرضى الشلل من التحكم بالأجهزة.. وهذا ما قامت به “الملكية الفكرية”

أخبار محلية
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