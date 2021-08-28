3 مدربين يرفضون قيادة النصر.. والإدارة تستبعد الرابع

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر فاوضت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي باولو فونسيكا والسويسري لوسيان فافر لتدريب فريقها الأول خلال الموسم الجاري.
ورفض المدربون الثلاثة وفقًا لـ” الرياضية” فكرة التدريب في السعودية خلال الوقت الجاري، ليكون من الصعب توليهم مهمة تدريب النصر خلفا للمدرب مانو مينيز.
وأوضح، أن إدارة النصر استبعدت الأرجنتيني جوليرمو سكيلوتو من خياراتها بعد أن طلب مبلغ 5 ملايين يورو في الموسم، على أن يحضر بعد شهر لتدريب النصر، وهو ما رفضته إدارة مسلي آل معمر.
وأشارت إلى أن إدارة النصر لن تتسرع في تغيير الجهاز الفني إلا إذا وصلت إلى اتفاق مع اسم عالمي كبير لتدريب الفريق.