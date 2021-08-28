“مؤتمر الصحة” يستعرض غدًا الأحد مستجدات اللقاح بحضور متحدث “الموارد البشرية”

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية لكورونا، والمؤشرات الوبائية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات الفيروس يوم غد (الأحد).
كما سيتناول المؤتمر مستجدات اللقاح، والإحصائيات والخدمات الصحية، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة الواردة في وسم #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.
ويشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، حيث سيعلن نسبة المبادرين بأخذ اللقاح في القطاعين العام والخاص، ومستجدات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمقرات العمل.
المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 29 أغسطس 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/zJD8aHrcrR
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 28, 2021
وفق “أخبار 24”.