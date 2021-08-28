مختص يوضح جرائم قد يرتكبها الطلاب تستوجب السجن 6 أشهر

استعرض المستشار القانوني محمد الوهيبي، بعض الممارسات الخاطئة لاستخدام الطلاب للجوالات خلال اليوم الدراسي.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن هناك تصنيفًا لأعمار الطلاب في نظام الأحداث، وحال تضرر أحد الأشخاص تتم محاسبة الطفل، ولكن بدرجات مخففة، مؤكدًا أنه العقوبات تتراوح ما بين توبيخ وأخذ تعهد ومنع الطفل من ارتياد بعض الأماكن ووضعه تحت الرقابة الاجتماعية لمدة لا تزيد على سنتين.
وذكر أنه في حالات الجرائم الجنائية الكبرى، فإن النظام حدد العقوبة بألا تتجاوز نصف الحد الأعلى من العقوبة، مؤكدًا أنه في حال ارتكب الطفل جريمة معلوماتية على سبيل المثال، فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحكم السجن لمدة 6 أشهر، وذلك لكون الحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة عام واحد، على أن يقضي العقوبة بدار مخصصة للأحداث. وفق “أخبار 24”.
وحذر من ارتكاب الطلاب بعض الجرائم، مثل تصوير وقائع التنمر أو التعدي على الآخرين، حيث أكد أن هذه الممارسات تندرج تحت قائمة الجرائم.
فيديو | مستشار قانوني: عقوبة الطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Je4LEWxTWg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021