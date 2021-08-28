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أخبار محلية > “التعليم الجامعي” يوضح نسب الطلاب المحصنين بجرعتين من اللقاح
29/08/2021   1:21 ص

“التعليم الجامعي” يوضح نسب الطلاب المحصنين بجرعتين من اللقاح

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كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، اليوم السبت، نسب الطلاب المحصنين حتى الآن ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن 94.7% من الطلاب تم تحصينهم بجرعة واحدة من لقاح كورونا، كما حصل أكثر من 89.7% من أعضاء هيئة التدريس على جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف أن 71% من طلبة التعليم الجامعي تم تحصينهم بجرعتين من اللقاح، مؤكدًا أن ذلك يشير إلى رغبة الطلبة في العودة للمقاعد الدراسية.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم الجامعي” يوضح نسب الطلاب المحصنين بجرعتين من اللقاح

أخبار محلية
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