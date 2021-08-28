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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تفتتح غرفة عمليات “العودة للدراسة” لضمان توفر اللقاحات تزامناً مع بدء الدراسة
29/08/2021   1:21 ص

بالفيديو.. “الصحة” تفتتح غرفة عمليات “العودة للدراسة” لضمان توفر اللقاحات تزامناً مع بدء الدراسة

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افتتحت وزارة الصحة غرفة عمليات العودة للدراسة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وذلك تزامناً مع عودة الدراسة الحضورية يوم غد (الأحد).

وأوضح المسؤول بغرفة العودة للدراسة بمركز عمليات لقاحات كورونا، الدكتور خالد العبدالكريم، أن الغرفة مخصصة لمتابعة توفر اللقاح في جميع المناطق والمحافظات، لضمان حصول منسوبي التعليم والطلاب عليه.

وكشف عن توفير خدمة انتظار، بحيث إذا لم يحصل أحد منسوبي التعليم أو الطلاب على موعد في أقرب مركز له تقوم الغرفة بعمل حجز مباشر له. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” تفتتح غرفة عمليات “العودة للدراسة” لضمان توفر اللقاحات تزامناً مع بدء الدراسة

أخبار محلية
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