بالفيديو.. “الصحة” تفتتح غرفة عمليات “العودة للدراسة” لضمان توفر اللقاحات تزامناً مع بدء الدراسة

افتتحت وزارة الصحة غرفة عمليات العودة للدراسة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وذلك تزامناً مع عودة الدراسة الحضورية يوم غد (الأحد).
وأوضح المسؤول بغرفة العودة للدراسة بمركز عمليات لقاحات كورونا، الدكتور خالد العبدالكريم، أن الغرفة مخصصة لمتابعة توفر اللقاح في جميع المناطق والمحافظات، لضمان حصول منسوبي التعليم والطلاب عليه.
وكشف عن توفير خدمة انتظار، بحيث إذا لم يحصل أحد منسوبي التعليم أو الطلاب على موعد في أقرب مركز له تقوم الغرفة بعمل حجز مباشر له. وفق “أخبار 24”.
تزامنًا مع عودة الدراسة..
متابعة مستمرة من مركز عمليات لقاح كورونا “غرفة عمليات العودة للدراسة” وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في مراكز لقاحات كورونا. pic.twitter.com/fWMxgSTAHj
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 28, 2021