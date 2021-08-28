أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، عن سؤال حول جواز عمل الشخص لحسابه الخاص في أيام إجازاته.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه يجوز عمل الشخص لحسابه الخاص في أيام الإجازات، وذلك بشرط ألا يتضمن عقد الشخص مع المؤسسة التي يعمل لها ما يفيد عكس ذلك.

وأضاف أن أصل الشريعة لا يعارض ذلك، ولكن قد يكون لصاحب المؤسسة الرغبة في تفرغ العامل بذهنه وجهده لعمله، بحيث يستفيد من إجازاته ويعود للعمل بذهن صافٍ.

وفق “أخبار 24”.