أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، عن سؤال حول جواز عمل الشخص لحسابه الخاص في أيام إجازاته.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه يجوز عمل الشخص لحسابه الخاص في أيام الإجازات، وذلك بشرط ألا يتضمن عقد الشخص مع المؤسسة التي يعمل لها ما يفيد عكس ذلك.
وأضاف أن أصل الشريعة لا يعارض ذلك، ولكن قد يكون لصاحب المؤسسة الرغبة في تفرغ العامل بذهنه وجهده لعمله، بحيث يستفيد من إجازاته ويعود للعمل بذهن صافٍ.
هل يجوز عمل الشخص لحسابه الخاص في أيام إجازاته؟
والشيخ سليمان الماجد يبين: يجوز إذا لم يشترط صاحب المؤسسة عكس ذلك#يستفتونك #قناة_الرسالة https://t.co/H4Fia0ilrP pic.twitter.com/N8S9jGlfSo
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 28, 2021
وفق “أخبار 24”.