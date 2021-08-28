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أخبار محلية > “متحدثة التعليم”: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق اشتراطات معينة
29/08/2021   1:20 ص

“متحدثة التعليم”: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق اشتراطات معينة

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أكدت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها.

وأوضحت الشهري، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام الجوال بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق “توكلنا” سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.

وأشارت إلى أن اللجان المختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس ستقوم بوضع التنظيمات المناسبة لاستخدام الجوال.

وفق “أخبار 24”.

“متحدثة التعليم”: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق اشتراطات معينة

أخبار محلية
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