“متحدثة التعليم”: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق اشتراطات معينة

أكدت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها.
وأوضحت الشهري، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام الجوال بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق “توكلنا” سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.
وأشارت إلى أن اللجان المختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس ستقوم بوضع التنظيمات المناسبة لاستخدام الجوال.
فيديو | متحدث التعليم لـ #الإخبارية: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق شروط وتنظيمات معينة pic.twitter.com/F1o3zm8qGv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021
وفق “أخبار 24”.