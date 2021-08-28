الهلال يوافق على انتقال “العليان” إلى الأهلي

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، عن موافقة إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على طلب الأهلي، لضم اللاعب مدالله العليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت المصادر، إن إدارة الهلال وافقت على عرض الأهلي من أجل انتقال “العليان” بنظام الإعارة لموسم واحد، وتبقى فقط موافقة اللاعب بالتشاور مع مدرب الهلال.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، قد طلب من مجلس إدارة ناديه، التعاقد مع ظهير أيمن محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وفق “أخبار 24”.
وتعادل فريق الأهلي مع نظيره ضمك، بهدف كل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.