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اخبار رياضية > لجنة الحكام تصدم إدارة الأهلي بشأن نتيجة لقاء ضمك
29/08/2021   1:29 ص

لجنة الحكام تصدم إدارة الأهلي بشأن نتيجة لقاء ضمك

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كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أكملت أوراقها ليلة أمس الجمعة، في قضية احتجاجها ضد هدف تعادل ضمك في المباراة السابقة.

ويتوقع صدور القرار النهائي وفقًا لـ” الشرق الأوسط” خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيأتي صادمًا للأهلي وجماهيره.

وأوضحت أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم رأت أن الهدف الذي سجله فريق ضمك صحيح ولا إعادة للمباراة.

وأعلن النادي الأهلي، تقدم مجلس إدارته باحتجاج رسمي على لقطة هدف التعادل الذي سجله فريق ضمك في مرماهم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

لجنة الحكام تصدم إدارة الأهلي بشأن نتيجة لقاء ضمك

اخبار رياضية
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