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اخبار رياضية > “بغلف” يكشف عن المركز الذي يعاني منه النصر
29/08/2021   1:30 ص

“بغلف” يكشف عن المركز الذي يعاني منه النصر

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كشف العضو الشرفي الذهبي بالنصر، عبدالعزيز بغلف، عن المركز الذي يعاني منه الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، منذ رحيل حسين عبدالغني من النادي في صيف 2017 لنادي فيريا البلغاري.

وقال “بغلف” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “منذ انتقال الكابتن حسين عبدالغني من العالمي، ومركز الظهير الأيسر في النصر يعاني”.

وتابع: “تأثيرها السلبي يطال قلب الدفاع الذي يلعب بجواره، ويقلل من فعالية الجناح الأيسر هجوماً ودفاعاً ويؤثر على المنظومة كاملة”. وفق “أخبار 24”.

وتابع العضو الذهبي بنادي النصر: “تواجد ظهير أيسر تقليدي والاستمرار عليه أمر مهم جداً”.

“بغلف” يكشف عن المركز الذي يعاني منه النصر

اخبار رياضية
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