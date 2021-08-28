جمال عارف يوجه رسالة لإدارة الاتحاد بشأن صفقة “أنسيلمو”

وجه الإعلامي الرياضي، جمال عارف، رسالة إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بشأن صفقة ضم لاعب الوحدة البرازيلي أنسيلمو، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال جمال عارف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت: “أتمنى أن لا تستجيب إدارة الاتحاد إلى مطالب وكيل أعمال أنسيلمو”.
وتابع: “إما أن يخلص اللاعب العقد بنفسه وهو الأعرف بمصلحته وإلا فإن على الإدارة الانسحاب لمن تدخل في الصفقة، والبحث عن لاعب آخر وبعقد أطول!.. نقطة آخر السطر”. وفق “أخبار 24”.
اتمنى ان لاتستجيب ادارة الاتحاد الى مطالب وكيل اعمال #انسيلمو .
إما ان يخلص اللاعب العقد بنفسه وهو الاعرف بمصلحته والا فإن على الادارة الانسحاب لمن تدخل في الصفقة والبحث عن لاعب آخر وبعقد اطول !!
نقطة آخر السطر
— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 28, 2021