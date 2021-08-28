بالفيديو.. رسالة قوية من محمد نور إلى فهد المولد: “أرض نفسك قبل أن ترضي الجماهير”

وجه نجم فريق الاتحاد السابق، محمد نور، رسالة قوية إلى فهد المولد، الذي اعتذر لإدارة النادي عن المشاركة في مباراة فريقه الماضية أمام الفيصلي في دوري المحترفين، بسبب ظروفه الخاصة.
وكشف محمد نور، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “سألت عن فهد المولد في الاتحاد، وعرفت أنه يشعر بتعب نفسي، وحاولت التواصل معه عبر الهاتف، ولكنه لم يرد علي”.
وقال محمد نور في رسالته لفهد المولد: “أنت رمز من رموز الاتحاد.. عندما تكون في الملعب أول شيء يجب أن تكون راضيًا عن نفسك قبل أن ترضي الجمهور من أجل العودة إلى مستواك”.
وأوضح نور: “غير راض عن مستوى فهد المولد مع ناديه الاتحاد، على الرغم أنه قدم مباراة كبيرة أمام الرائد في الدوري، ولكن عن مستوى فهد مع المنتخب الوطني راض عنه بنسبة 100%”. وفق “أخبار 24”.
رسالة من محمد نور إلى الكابتن فهد المولد.#ملعب_SBC pic.twitter.com/wb5pdwwnNV
— #ملعب_SBC (@sbcsport) August 28, 2021