النصر يكشف عن برنامج فريقه خلال فترة التوقف

كشف نادي النصر، اليوم السبت، عن برنامج فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي، والذي يخوض فيه المنتخب الوطني، الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن الفريق سيعود إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل، وسط غياب 11 لاعبا نظيرا لانضمامهم إلى معسكر المنتخب الأول والأولمبي، إضافة لمحترفه أبو بكر بسبب انضمامه لمنتخب الكاميرون.
وأشار النصر، إلى أنه سيخوض مباراة ودية يوم الخامس من سبتمبر المقبل، أمام نظيره الفيصلي، على أن يغادر إلى قطر في الـ12 من الشهر نفسه، ليستعد لمواجهة نظيره تراكتور الإيراني في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا في الـ14 من الشهر المقبل.
وحقق فريق النصر، الفوز على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأخضر سيستهل مشواره في الثاني من شهر سبتمبر القادم أمام منتخب فيتنام، وستقام على ملعب مرسول بارك، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من شهر سبتمبر أمام منتخب عمان، وستقام على استاد السلطان قابوس.