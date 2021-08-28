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اخبار رياضية > “المريسل” يطالب بتكريم محترف الاتحاد “الأحمدي”
29/08/2021   1:29 ص

“المريسل” يطالب بتكريم محترف الاتحاد “الأحمدي”

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طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بتكريم لاعب الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي.

وكتب المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هذا اللاعب يستحق ان يكرم منا جميعاً بحق وحقيقي هو المعنى الأصيل لقلب الأسد”.

وأضاف:” حينما تراه يلعب تشعر بأنه ولد في الاتحاد، في الملعب تجده أول المدافعين ثم تجده أول المهاجمين و في وقت الأزمات تجده أول المنقذين”. وفق “أخبار 24”.

وأتم:” كابتن كريم، ليس كل الاتحاديين يحبونك، بل جميعنا، شكرًا كريم الأحمدي”.

وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن كريم الأحمدي سيكون أول الأسماء الراحلة عن الاتحاد، بسبب الإصابة.

“المريسل” يطالب بتكريم محترف الاتحاد “الأحمدي”

اخبار رياضية
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