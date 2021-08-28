“المريسل” يطالب بتكريم محترف الاتحاد “الأحمدي”

طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بتكريم لاعب الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي.
وكتب المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هذا اللاعب يستحق ان يكرم منا جميعاً بحق وحقيقي هو المعنى الأصيل لقلب الأسد”.
وأضاف:” حينما تراه يلعب تشعر بأنه ولد في الاتحاد، في الملعب تجده أول المدافعين ثم تجده أول المهاجمين و في وقت الأزمات تجده أول المنقذين”. وفق “أخبار 24”.
وأتم:” كابتن كريم، ليس كل الاتحاديين يحبونك، بل جميعنا، شكرًا كريم الأحمدي”.
وفي سياق متصل، كانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن كريم الأحمدي سيكون أول الأسماء الراحلة عن الاتحاد، بسبب الإصابة.