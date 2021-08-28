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أخبار محلية > “الأحوال المدنية” توضح خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني في “أبشر”
29/08/2021   1:29 ص

“الأحوال المدنية” توضح خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني في “أبشر”

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني المُتاحة في منصة “أبشر”.  

وأضافت الأحوال المدنية، أن خدمات تعديل البيانات المُتاحة تشمل تعديل المؤهل الدراسي، وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية، وتصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.  

ونوهت إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال تسجيل الدخول لحساب المُستفيد بمنصة أبشر أفراد، ومن ثم اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.  

وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً اختيار الأحوال المدنية، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، والضغط على طلب جديد واختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

"الأحوال المدنية" توضح خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني في "أبشر"

وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” توضح خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني في “أبشر”

أخبار محلية
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