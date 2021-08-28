بالفيديو.. رسميًا.. التعاون يتعاقد مع المهاجم لوفانور هنريكي

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون، مساء السبت، إتمام إجراءات التعاقد مع مهاجم جديد، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الرياضي (2021-2022)، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر التعاون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو، أعلن من خلاله ضم المهاجم المولدوفي لوفانور هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال التعاون، إن إدارة ناديه، وقعت مبدئيا، مع لاعب خط الوسط لوفانور هنريكي، لميثل الفريق لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، قادما من نادي شريف تيراسبول المولدوفي. وفق “أخبار 24”.
وتابع النادي، أن اللاعب لوفانور صاحب (31 عاماً) من أصول برازيلية، سيوقع عقده النهائي بعد تجاوز الفحوصات الطبية، خلال الفترة المقبلة.
NEW WOLF 🐺 pic.twitter.com/nzfgxkFDzg
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 28, 2021