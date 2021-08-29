بدأ اليوم (الأحد) العام الدراسي الجديد 1443هـ، حيث عاد فيه الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم حضورياً إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم لمن أكمل منهم الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.
ونشرت وزارة التعليم وبعض المدارس صوراً لعودة الطلاب مع الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الصحية وإظهار الحالة الصحية للطلاب عبر تطبيق “توكلنا” وقياس درجة الحرارة، ووضع المسافات المناسبة بين الطلبة داخل الفصول، وذلك للحفاظ على سلامتهم، وسلامة المعلمين والمعلمات والإداريين.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس.
وفق “أخبار 24”.