“الإنذار المبكر”: رياح وأتربة مثارة على بعض المناطق.. وسحب رعدية وأمطار في أخرى

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وهطول أمطار وتشكل سحب رعدية في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق القصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، والرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة بمنطقة الباحة، وأبها والحرجة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن محافظات الدائر والعارضة والعيدابي وفيفا بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.