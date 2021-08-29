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أخبار محلية > “التعليم”: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلبة غير مكتملي التحصين بجرعتين
29/08/2021   11:20 ص

“التعليم”: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلبة غير مكتملي التحصين بجرعتين

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أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأحد)، تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين.

وشمل القرار تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أن القرار يأتي حرصاً على انتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة. وفق “أخبار 24”.

ودعا المتحدث الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

“التعليم”: تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلبة غير مكتملي التحصين بجرعتين

أخبار محلية
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