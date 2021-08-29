نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري أمراض معدية يتوقع عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة
29/08/2021   11:20 ص

استشاري أمراض معدية يتوقع عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة

+ = -
833

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة في ظل إمكانية اعتماد بعض اللقاحات للفئة العمرية لمن هم أقل من 12 عاماً.   

وأوضح مؤمن، أن أبرز أسباب تحسن نتائج مواجهة “كورونا” بالمملكة هي زيادة الالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية داخل المجتمع، واستمرار عمليات التطعيم باللقاحات المُضادة للفيروس.   

ونوه في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن المملكة ستصل إلى بر الأمان بالنسبة لفيروس “كورونا” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يجب الالتزام بالاحترازات بين الطلاب والطالبات داخل المدارس لضمان تجنب ظهور موجات جديدة لـ”كورونا”، إلى جانب متابعة الجهات المعنية لمدى الالتزام. 

 

استشاري أمراض معدية يتوقع عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.