استشاري أمراض معدية يتوقع عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، عودة الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية خلال الشهور المقبلة في ظل إمكانية اعتماد بعض اللقاحات للفئة العمرية لمن هم أقل من 12 عاماً.
وأوضح مؤمن، أن أبرز أسباب تحسن نتائج مواجهة “كورونا” بالمملكة هي زيادة الالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية داخل المجتمع، واستمرار عمليات التطعيم باللقاحات المُضادة للفيروس.
ونوه في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن المملكة ستصل إلى بر الأمان بالنسبة لفيروس “كورونا” خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجب الالتزام بالاحترازات بين الطلاب والطالبات داخل المدارس لضمان تجنب ظهور موجات جديدة لـ”كورونا”، إلى جانب متابعة الجهات المعنية لمدى الالتزام.
فيديو | استشاري أمراض معدية: من أسباب انخفاض إصابات #كورونا الحصول على جرعتين من اللقاح واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XNMwK6FLk0
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 28, 2021