بالفيديو.. “الصحة الخليجي” يقدم 5 نصائح مهمة للطلاب لضمان الدراسة الآمنة

قدّم مجلس الصحة الخليجي، 5 نصائح مهمة لضمان العودة الآمنة للفصول الدراسية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضح المجلس، أن النصائح تتضمن أخذ الطلاب اللقاح، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.
ونوه إلى أن النصائح تشمل أيضاً استخدام المُعقم لليدين والمحافظة على نظافتها بالماء والصابون، وترك المسافة الكافية بين المقاعد، داعياً الطلاب إلى المكوث بالمنزل في حال ظهور أي أعراض عليهم. وفق “أخبار 24”.
٥ نصائح مهمة لعودة آمنة لفصول الدراسة ✅ pic.twitter.com/LrRtIStMq3
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) August 28, 2021