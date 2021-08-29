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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة الخليجي” يقدم 5 نصائح مهمة للطلاب لضمان الدراسة الآمنة
29/08/2021   11:20 ص

بالفيديو.. “الصحة الخليجي” يقدم 5 نصائح مهمة للطلاب لضمان الدراسة الآمنة

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قدّم مجلس الصحة الخليجي، 5 نصائح مهمة لضمان العودة الآمنة للفصول الدراسية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.  

وأوضح المجلس، أن النصائح تتضمن أخذ الطلاب اللقاح، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.  

ونوه إلى أن النصائح تشمل أيضاً استخدام المُعقم لليدين والمحافظة على نظافتها بالماء والصابون، وترك المسافة الكافية بين المقاعد، داعياً الطلاب إلى المكوث بالمنزل في حال ظهور أي أعراض عليهم.  وفق “أخبار 24”.


بالفيديو.. “الصحة الخليجي” يقدم 5 نصائح مهمة للطلاب لضمان الدراسة الآمنة

أخبار محلية
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