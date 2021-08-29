بالصور.. أمير الجوف يدشّن مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل

دشّن أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فعاليات مهرجان التمر والعسل في محافظة دومة الجندل، الذي تنظّمه أمانة المنطقة بمدينة المعارض بالمحافظة.
وقال أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف الشرعان، خلال الحفل، إن القطاع البلدي يعمل لتحقيق نهضة تنموية شاملة لكل قطاعات المنطقة، وتفعيل الشراكة المجتمعية، مضيفاً أن المهرجان سيسهم في توسيع النطاق التسويقي لمنتجي التمر والعسل بالمنطقة، وجذب القوة الشرائية، وتنظيم آليات البيع والتعريف بالمنتجات.
وتضمن الحفل كلمة لأهالي المنطقة، ألقاها نيابة عنهم الدكتور نواف السالم، أشار فيها إلى أن مثل هذه المهرجانات الموسمية تدعم المزارعين وشباب وفتيات المنطقة، وتسهم في تسويق منتجاتهم والتعريف بها.
والتقى الأمير فيصل بن نواف بعدد من المزارعين المشاركين، مستمعاً منهم لشرح عن أنواع التمور والعسل، وأشاد بما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية وزراعية، أسهمت في نجاح المهرجانات المختلفة خلال السنوات الماضية.
وفق “أخبار 24”.