“التعليم” تدرس زيادة تكلفة النقل المدرسي لهذا السبب

تدرس وزارة التعليم زيادة التكلفة المعتمدة المخصصة للنقل المدرسي، وذلك بهدف رفع كفاءته لجميع فئات الطلاب والطالبات والمعلمات، وتقديـم نقـل مدرسـي آمـن ومريـح للمسـتفيدين.
وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أن التعليم تواجه صعوبة الوفاء بكامل التزاماتها المالية لمقدمي خدمات النقل المدرسي خلال العام الدراسي في مناطق المملكة؛ نظـرا لمحدودية المخصصات المالية للنقل المدرسي، الأمر الذي يترتب عليه توقف خدمة النقل في بعض المناطق من حين إلى آخر، وعدم معرفة مدى قدرة المتعهدين على الاستمرار فــي تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن الوزارة اقترحت التفريق بين مناطق الطلبة في الكلفة بالنسبة للمسافات البعيدة أو الوعرة، وقلة عدد الطلبة في المركبة في بعض القرى، أو الذين أغلقت مدارسهم القريبة، مع ضرورة توفير النقل لهم لمدارس أخرى.
وأضاف المصدر أن “التعليم” تعمل على زيادة الدعم والمخصصات المالية لتسهيل وصول المعلمات لمدارس المناطق النائية البعيدة عــن النطاق العمراني، وتوفير الدعم اللازم لمشروع توفير وسائل النقل للمعلمات، اللاتي يعملن في مـدارس تبعـد عـن النطاق العمرانـي من (150-250) كيلومترًا عن مقر سكنهن.