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أخبار الخرج > جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن عن وظائف إدارية شاغرة على مراتب عليا
29/08/2021   4:14 م

جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن عن وظائف إدارية شاغرة على مراتب عليا

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم (الأحد)، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية.

ودعت الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة الموارد البشرية بالجامعة عبر الرابط، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، وبيان الخدمات والخبرات العملية. وفق “أخبار 24”.

جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن عن وظائف إدارية شاغرة على مراتب عليا

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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