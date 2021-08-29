“المجلس الصحي” يطلق دليل تدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية

أطلق المجلس الصحي السعودي “دليلاً إرشادياً لتدريب مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية”، الذي يُعد مرجعاً لمقدمي الرعاية الصحية المنزلية، بهدف رفع الوعي الصحي في المجتمع لتقديم هذه الخدمة للمريض.
وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور نهار العازمي، أن إطلاق الدليل الإرشادي، يأتي لتوفير رعاية صحية مستمرة ووقائية ومساندة علاجية تثقيفية للمرضى في منازلهم، إضافة إلى توفير رعاية صحية اقتصادية عن طريق تقليل إشغال أسرّة المرضى ذوي الحالات الحرجة ومرضى الباطنية الذين يحتاجون لفترات علاج طويلة.
وأبان أن تقديم هذه الخدمة للمريض في المنزل تستلزم وجود مرافق للمريض مُدرب في التعامل مع الحالة الصحية للمريض، وتنفيذ الخطة العلاجية المقررة من قبل الفريق المعالج، مشيراً إلى أن الدليل يحتوي على معلومات وإرشادات تساعد على التعامل مع المريض في المنزل، ويمد مقدمي الخدمة بالأدوات اللازمة لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية بفاعلية.
من جانبه، بين المتحدث الرسمي للمجلس الصحي السعودي بسام البريكان؛ أن هذه الخدمة توفر رعاية صحية منزلية ميسرة وشاملة للمرضى في أماكن إقامتهم من خلال فريق طبي مدرب بتنسيق دائم مستمر مع الجهة الصحية المعالجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الدليل يشتمل على أساسيات الرعاية الصحية المنزلية والموضوعات العلمية عن بعض الأمراض الشائعة فيها مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل المزمن، لافتاً إلى أنه قد روعي في الدليل أن يكون سهل التطبيق ويجيب على الجوانب الشائعة التي يحتاجها مدربو مرافقي المرضى بالمنازل.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.