نادي الاتحاد يعلن رسمياً تعيين الروماني كوزمين كونترا مدرباً للفريق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، اليوم (الأحد)، رسميا تعيين المدرب الروماني كوزمين كونترا، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي خلفا للمدرب البرازيلي المقال فابيو كاريلي.
وسبق أن مثل المدرب الروماني كوزمين كونترا عددًا من أندية بلاده والقارة الأوروبية، وبدأ رحلته التدريبية، مع خيتافي الإسباني قبل أن يقال 2015، ثم كوانزز هو أر إف الصيني في 2016، ثم ألكوركون الإسباني في منتصف 2016، إلا أنه أقيل بعد 4 أشهر، وتولى قيادة منتخبات رومانيا السنية عدة مرات، وكانت آخر محطاته التدريبية قيادته لفريق دينامو بوخارست الروماني.
وكانت إدارة الاتحاد، قد أعلنت رحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، عقب خسارة الفريق لقب كأس البطولة العربية أمام الرجاء المغربي في النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (4-4). وفق “أخبار 24”.