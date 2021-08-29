دشّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، اليوم (الأحد)، 14 مشروعاً بيئياً ومائياً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 256.5 مليون ريال، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وتضمّنت المشروعات التي افتتحها أمير المنطقة “سد المرير، وحفر 30 بئراً في مواقع متفرقة بالمنطقة، وإنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمدينة سكاكا، واستكمال تنفيذ شبكات مياه دومة الجندل المرحلة 2، وتوريد وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لمشروع مياه بسيطاء المركزي، واستكمال تنفيذ شبكات مياه سكاكا – المرحلة السادسة.
إضافة إلى توسيع مشاريع المياه بسكاكا وقارا واللقائط، وتنفيذ خزان عالٍ سعة 900م3 وملحقاته بمدينة سكاكا “خزان مياه الجوف”، واستكمال إنشاء خطوط ناقلة واستبدال القديمة لبعض أحياء سكاكا “قارا، الطوير”، واستكمال تنفيذ شبكات المياه بصوير وهديب، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بسكاكا والقريات “عقد رقم2” ، ومشروع ربط القرى بخط مياه بسيطاء – القريات الرئيسي.
من جانبه، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره لأمير المنطقة، على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه، والخدمات البيئية والزراعية في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن المشروعات التي تم تدشينها ستخدم مدن ومحافظات سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، حيث تأتي لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية إلى المستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة.
بعد ذلك شهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الجوف، تهدف إلى التعاون في المجالات العلمية والبحثية، وتطوير الزراعة وإنتاج الزيتون خاصة، كما شهد توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارة ومحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، تهدف إلى التعاون البيئي في المجالات العلمية والبحثية وتنمية الغطاء النباتي.
وفق “أخبار 24”.