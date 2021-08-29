هل تؤدي إصابة الطفل بكورونا للوفاة؟.. متحدث “الصحة” يجيب

أجاب المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن سؤال حول ما إذا كان الأطفال الرضع يصابون بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة، أن الأطفال الرضع يمكن أن يأخذوا العدوى، مشيرًا إلى احتمالية ظهور أعراض عليهم، وإن كانت أقل من الفئات العمرية الأخرى.
وأضاف أن هذه الأعراض قد تزيد مع وجود بعض المشكلات الصحية الأخرى في الأطفال، مؤكدًا أن الطفل يمكن أن ينقل العدوى للآخرين، كما يمكن أن تؤدي الإصابة إلى وفاته، وذلك حسب ما تم رصده في عدد من البلدان. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الصحة: الأطفال الرضع يصابون بفيروس #كورونا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0sEWqV8Trv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2021