“الانضباط” تعاقب الأهلي والنصر بعد أحداث الجولة الثالثة بدوري المحترفين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن فرض عقوبات تجاه نادي الأهلي والنصر، إثر أحداث الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
وقررت لجنة الانضباط تغريم نادي الأهلي 10 آلاف ريال بسبب تأخر فريقه في الخروج من غرفة الملابس للنزول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية مباراة ضمك.
كما أشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم فرض غرامة مالية على نادي النصر قدرها 100 ألف ريال، بسبب قيام جمهوره بإلقاء علب مياه إلى أرضية الملعب وعلى حارس نادي التعاون. وفق “أخبار 24”.