“البلوي”: “المولد” مستمر مع الاتحاد.. والمدرب الجديد لديه طموح

أكد المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي، أن اللاعب فهد المولد باق في الفريق، مطالبا الجماهير بعدم الضغط على اللاعبين في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها النادي.
وقال البلوي في تصريحات لإذاعة “ألف ألف” :” فهد المولد موهبة كبيرة ولديه تحد ومن أكثر اللاعبين في التمرين والمباريات عطاء وانضباطًا”.
وأضاف:” هدفنا في الفترة الحالية التوقيع مع مهاجم، وسددنا خلال الفترة الماضية قرابة الـ100 مليون، وأي لاعب أجنبي أو محلي لديه الرغبة في الفريق سيقدم له العرض المناسب”. وفق “أخبار 24”.
وتابع:” المدرب الجديد لديه طموح وفريقنا جاهز على المنافسة والوجود في المراكز الأولى من الدوري والمرحلة القادمة سندعم الفريق ونطالب الجمهور الاتحادي بعدم الحكم المبدئي”.
وأتم :” الاتحاد ناد كبير ويملك عناصر قوية، اجتمعنا مع المدرب كوزمين كونترا أكثر من 10 مرات، ومطلع على الفريق من فترة ماضية، وشاركنا المدرب السابق يوردانسكو في اختياره”.