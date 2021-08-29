الاتحاد يُعلن أعضاء الجهاز الفني المساعد لـ” كوزمين كونترا”

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب الروماني كوزمين كونترا، الذي تولي مهمة تدريب الفريق رسميًا، خلفا للمدرب البرازيلي المقال فابيو كاريلي.
ويساعد كونترا في تدريب فريق الاتحاد، المدرب الإسباني لوريانتي روس، ومواطنه إيفان رافائيل دياز كمعد بدني.
وسيتولى تدريب حراس مرمى فريق الاتحاد، الروماني تودور دانيل، وسيوجد الإسباني جيرمان رودريجيز كمحلل فني.
وسبق أن مثل المدرب الروماني كوزمين كونترا عددًا من أندية بلاده والقارة الأوروبية، وبدأ رحلته التدريبية، مع خيتافي الإسباني قبل أن يقال 2015، ثم كوانزز هو آر إف الصيني في 2016، ثم ألكوركون الإسباني في منتصف 2016، إلا أنه أقيل بعد 4 أشهر، وتولى قيادة منتخبات رومانيا السنية عدة مرات، وكانت آخر محطاته التدريبية قيادته لفريق دينامو بوخارست الروماني. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الاتحاد، قد أعلنت رحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، عقب خسارة الفريق لقب كأس البطولة العربية أمام الرجاء المغربي في النهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (4-4).