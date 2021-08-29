بيان رسمي جديد من العربي الكويتي بعد أزمته مع النصر

أصدر مجلس إدارة النادي العربي الكويتي، بيانا رسميا اليوم الأحد، بعد أزمته مع نادي النصر، بشأن اللقاء الودي الذي كان متفقا عليه في الخامس من سبتمبر المقبل.
وقال النادي: “يتوجه رئيس العربي الرياضي، عبدالعزیز عاشور، بالشكر إلى رئيس نادي النصر مسلي آل معمر على مبادرته بالاتصال لتوضيح أسباب إلغاء اللقاء الودي بين الناديين والذي كان مقررا في الخامس من سبتمبر المقبل”.
وأوضح النادي: “اتفق الطرفان على تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقا بالفترة المقبلة، مع التأكيد على العلاقة القوية التي تجمع الأشقاء من الأندية الكويتية والسعودية”. وفق “أخبار 24”.
وأبدى رئيس النادي العربي، تفهمه لأسباب التأجيل المقبولة التي أوضحها رئيس نادي النصر السعودي خلال الاتصال الهاتفي.