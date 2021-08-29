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اخبار رياضية > تعرف على ديون أندية دوري المحترفين المجدولة للحصول على شهادة “الكفاءة المالية”
29/08/2021   11:04 م

تعرف على ديون أندية دوري المحترفين المجدولة للحصول على شهادة “الكفاءة المالية”

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جدولت 10 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ديونها من أجل تمكنها من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حسب بيان اللجنة الصادر اليوم الأحد.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، بوزارة الرياضة، كشفت عن تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

وجاءت الديون التي تم جدولتها للحصول على شهادة الكفاءة المالية كالتالي:

– الأهلي: 75.2 مليون ريال.

– الاتحاد: 42.7 مليون ريال.

– الشباب: 23.6 مليون ريال.

– الباطن: 7.9 مليون ريال.

– النصر: 5.5 مليون ريال.

– الفيحاء: 2.9 مليون ريال.

– الرائد: مليون ريال.

– الحزم: مليون ريال.

– التعاون: 500 ألف ريال.

– الطائي: 322 ألف ريال.

تعرف على ديون أندية دوري المحترفين المجدولة للحصول على شهادة “الكفاءة المالية”

اخبار رياضية
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