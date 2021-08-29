اتحاد الكرة المصري يقرر إيقاف نجم الزمالك “شيكابالا” 8 أشهر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إيقاف لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق “شيكابالا”، لمدة 8 أشهر، وغرامة 500 ألف جنيه مصري.
وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيانه أن قرار الإيقاف جاء لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.
وكانت مراسم تتويج الزمالك بالدوري المصري، قد شهدت مشادة بين قائد الزمالك، شيكابالا، ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أحمد مجاهد. وفق “أخبار 24”.
وتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، قبل جولة من نهاية المسابقة.
وكان شيكابالا قد أعير إلى صفوف نادى الرائد موسم 2017 – 2018، شارك شيكابالا مع الرائد فى 24 مباراة، أحرز 10 أهداف، وصنع 5 آخرين.