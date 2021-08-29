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اخبار رياضية > لجنة الانضباط تُغرم “بانيغا” و”المولد” 10 آلاف ريال
29/08/2021   11:04 م

لجنة الانضباط تُغرم “بانيغا” و”المولد” 10 آلاف ريال

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد الكرة السعودي، مساء اليوم الأحد ، تغريم لاعب نادي الاتفاق سعيد المولد مبلغ 10 آلاف ريال بسبب ركله لأحد كراسي مقاعد البدلاء مما أدى إلى كسره.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة عقوبة مالية ضد لاعب الشباب إيفر بانيغا بتغريمه 10 آلاف ريال لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء.

وتعرض بانيغا للطرد خلال مواجهة الشباب والفتح والتي انتهت فوز الأخير بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة لدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يوجد الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

لجنة الانضباط تُغرم “بانيغا” و”المولد” 10 آلاف ريال

اخبار رياضية
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