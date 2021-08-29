وزير “الشؤون الإسلامية” يصدر تعاميم لمنسوبي المساجد والأئمة والخطباء والمؤذنين

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، عدة تعاميم لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة الرسميين والمتعاونين بمختلف مناطق المملكة.
ونص التعميم الأول على توجيه منسوبي المساجد بالمملكة لأهمية المشاركة في دورات الأمن الفكري، والتي تعقدها الوزارة أو غيرها من أجهزة الدولة، وذلك لتفعيل دورهم في هذا المجال، والمشاركة أيضًا بالأبحاث والورقات العلمية في الندوات والمؤتمرات التي يتم تنفيذها.
كما وجه بالتعميم الثاني خطباء الجوامع والدعاة، ببيان العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية، والحث على التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة، وتوجيه الناس إلى الالتزام بالمواطنة الصالحة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، كما وجه في تعميم ثالث بأن تكون الأنشطة الدعوية المقامة في المساجد التي يُصلى فيها على الجنائز، بعد الصلوات المفروضة وبعد الانتهاء من الصلاة على الجنائز إن وجدت، وألا تكون بين الأذان والإقامة، مما يتسبب بتأخير موعد الإقامة عن وقتها المحدد من قبل الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وتضمن التعميم الرابع، التشديد على عدم السماح بإقامة أي منشط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة، ومحاسبة من يخالف ذلك والتأكيد على فروع الوزارة بمتابعة تنفيذه ورفع تقارير دورية للوزارة، فيما اختص التعميم الخامس بمجال محاربة التطرف والحزبية، وأهمية مكتبات المساجد باعتبارها أوعية فكرية وحاضنة للمثقفين وطلاب العلم من الباحثين والدارسين، حيث وجه بمراجعة هذه المكتبات وتغذيتها بما هو مفيد ونافع واستبعاد الكتب التي تدعو إلى التطرف والحزبية وغيرهما.
كما شدد على ضرورة قيام كل فرع تابع للوزارة، بإعداد قوائم بالكتب الموجودة بهذه المكتبات، وألا يودع فيها أي كتاب إلا بعد عرضه على الجهة المختصة بالوزارة والتأكيد على منسوبي المساجد باستبعاد جميع الكتب غير المأذون بها.