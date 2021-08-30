“مركز التمور”: المملكة لديها 33 مليون نخلة ولا تريد زيادتها لهذا السبب

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، إن المملكة لديها 33 مليون نخلة تقريباً، واستراتيجية الزراعة لا تريد زيادتها حالياً؛ من أجل الحفاظ على مصادر المياه.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إلى أنه يمكن الحفاظ على النخيل الموجود بالمملكة مع إمكانية إحلال النخيل غير الاقتصادي بالاقتصادي، مبيناً أن المستهدف إنتاجه من التمور يُقدر بـ300 ألف طن سنوياً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المملكة ستحافظ على معدل نمو صادرات التمور من خلال 4 مسارات؛ هي الزراعة، والتصدير والتسويق المحلي والاستثمار، كما أن هناك برامج لتمكين الشركات الرائدة، وأجريت دراسات لبحث متطلبات الأسواق الأوروبية، إضافة إلى عرض المنتجات في المعارض العالمية.
#في_العلن | د. محمد النويران: لدينا تقريبًا 33 مليون نخلة لا نريد أن نزيدها حفاظًا على مصادر المياه.@K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/TOcKKWpCym
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 29, 2021
#في_العلن | كيف ستحافظ المملكة على معدل نمو صادرات التمور؟@K_Alsuliman#قناة_السعودية pic.twitter.com/oQiyQ3N5lM
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 29, 2021