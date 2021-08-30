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أخبار محلية > جامعة الإمام تتفاعل مع طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقق أمنيتها في دراسة الإعلام
30/08/2021   10:44 ص

جامعة الإمام تتفاعل مع طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقق أمنيتها في دراسة الإعلام

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تفاعلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة “كفيفة”، وقبلت نقلها في تخصص الإعلام، بعد أن درست عاماً كاملاً أصول دين.  

وقالت الطالبة ميعاد المطيري خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنها بدأت أول يوم دراسة في الجامعة وترغب بالتخصص في قسم الإذاعة والتلفزيون، متمنيةً العمل بعد التخرج في قناة الإخبارية.  

ووجهت الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام والدعم الذي يقدمانه إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

وفق “أخبار 24”.

جامعة الإمام تتفاعل مع طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقق أمنيتها في دراسة الإعلام

أخبار محلية
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