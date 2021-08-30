شاهد.. آراء عدد من المواطنين في السماح للطلاب بإدخال الجوالات للمدرسة

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول تطبيق قرار السماح للطلاب والطالبات بإدخال الهواتف الذكية إلى المدرسة.
وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن وجود الهواتف الذكية مع الطلاب داخل المدرسة أمر لا بد منه، ولكن يجب أن يتم بطريقة منظمة، وبعد التوعية الكافية من جانب الأسرة والمدرسة للأبناء بالهدف المرجو من هذه الجوالات وطريقة استخدامها داخل المدرسة.
فيما رفض آخرون تلك الخطوة بدعوى أنها قد تؤدي إلى إلهاء الطلاب وعدم التركيز داخل الفصل، إضافة إلى إمكانية تصوير المعلمات وتصوير بعضهم البعض. وفق “أخبار 24”.
فيديو |#سؤال_اليوم.. ما رأيك بالسماح للطلاب بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة ؟#الإخبارية pic.twitter.com/uFa4t9z43H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2021