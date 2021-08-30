نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. آراء عدد من المواطنين في السماح للطلاب بإدخال الجوالات للمدرسة
30/08/2021   10:44 ص

شاهد.. آراء عدد من المواطنين في السماح للطلاب بإدخال الجوالات للمدرسة

+ = -
469

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول تطبيق قرار السماح للطلاب والطالبات بإدخال الهواتف الذكية إلى المدرسة.  

وأشار مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، إلى أن وجود الهواتف الذكية مع الطلاب داخل المدرسة أمر لا بد منه، ولكن يجب أن يتم بطريقة منظمة، وبعد التوعية الكافية من جانب الأسرة والمدرسة للأبناء بالهدف المرجو من هذه الجوالات وطريقة استخدامها داخل المدرسة.  

فيما رفض آخرون تلك الخطوة بدعوى أنها قد تؤدي إلى إلهاء الطلاب وعدم التركيز داخل الفصل، إضافة إلى إمكانية تصوير المعلمات وتصوير بعضهم البعض.  وفق “أخبار 24”.

شاهد.. آراء عدد من المواطنين في السماح للطلاب بإدخال الجوالات للمدرسة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171492.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.