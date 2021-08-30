نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف
30/08/2021   10:43 ص

65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

+ = -
560

يعرض المزارعون المشاركون في مهرجان التمر والعسل، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة المعارض بالمحافظة، أكثر من 65 نوعاً من التمور، منها:حلوة الجوف والحسينية والبويضاء والفقه والكسب والخضري والصقعي والمسيحية وكسبة المدق والصور والمجدول والشيشي والسكري وغيرها، حيث تعكس الأصناف المختلفة تنوع وجودة منتج التمور في المنطقة والمملكة.

وأوضح رئيس ‏بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري أن التمور المعروضة تخضع لفحوصات الجودة العينية من قبل المتخصصين، وفق معايير دقيقة،مؤكداً على أن المهرجان يسهم في تسويق منتجات المزارعين من التمور والعسل، والتعريف بمنتج الجوف وما يتميز به من مزايا تنافسية، إضافة إلى جذب الزوار وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، في فعاليات المهرجان التي تستمر أكثر من شهر وتختتم بتاريخ 15 سبتمبر المقبل.

65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

65 نوعا من التمور في مهرجان التمر والعسل بدومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171494.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.