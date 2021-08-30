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أخبار محلية > أخصائي نفسي يبين التأثيرات السلبية لفارق السن الكبير بين الزوجين
30/08/2021   10:43 ص

أخصائي نفسي يبين التأثيرات السلبية لفارق السن الكبير بين الزوجين

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أكد أخصائي نفسي أن فارق العمر الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويتسبب في حدوث تصادم بين الزوجين.  

وقال الأخصائي النفسي أسامة الجامع خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الزوجة إذا كانت صغيرة يكون لديها حيوية، وتريد أن تفعل العديد من النشاطات والاهتمامات على عكس الزوج الذي يفضل البقاء أكثر وعدم التغيير.  

وأضاف أن التفاهم بين الزوجين يمكن أن يخلق نوعاً من الانسجام، حتى لو كان الفارق العمري كبيراً بينهما، ناصحاً الجميع بضرورة التقارب العمري بين الزوجين لحدوث التوائم بينهما.  وفق “أخبار 24”.

 

أخصائي نفسي يبين التأثيرات السلبية لفارق السن الكبير بين الزوجين

أخبار محلية
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