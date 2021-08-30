تديره عمالة مخالفة.. "أمانة الشرقية" تُغلق نادياً صحياً وترصد عدداً من المخالفات

رصدت أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة جهات رقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، عدداً من المخالفات الصحية، كما ضبطت عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وأغلقت الأمانة وفقاً لـ”سبق”، أحد النوادي الصحية، وضبطت 7 وافدين آسيويين متغيبين عن العمل، ومخالفين لنظام العمل والإقامة، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما تم ضبط إحدى المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.
ولفت المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، إلى أنه يمكن لصاحب العمل والعامل معرفة معلومات نظام العمل بكل يسر وسهولة تفادياً لوقوع المخالفات.