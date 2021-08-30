“الخارجية” تدين وتستنكر اعتداء مـليشيا الحـوثي على قاعدة العند بمحافظة لحج اليمنية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي شنته مـليشيا الـحوثي الإرهـابية، على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، ما أدى لسقوط قـلى وجرحى.
وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددة موقفها الداعي لوقف استمرار تدفق الأسلحـة لمـليشيا الحـوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه. وفق “أخبار 24”.
وعبّرت عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.