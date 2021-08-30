خالد البلطان يحسم الجدل بشأن رحيله عن رئاسة الشباب

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، مساء يوم الأحد، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن ابتعاده عن النادي خلال الفترة المقبلة.
ونفى خالد البلطان، في تصريحات لبرنامج “المنصة” عبر إذاعة “ألف ألف”، أنباء رحيله من الشباب في الفترة الحالية، مبديًا استغرابه من نشر مثل هذه الإشاعات في الوقت الحالي.
وبدأ فريق الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.
واستعاد الشباب توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بثلاثية لمثلها، قبل أن يسقط بهدفين دون رد، أمام نظيره الفتح، في الجولة الثالثة، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين، بنقطة واحدة.