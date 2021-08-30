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أخبار محلية > صورة لأب ينتظر ابنته مفترشاً الأرض خلال مراجعتها لجهة حكومية تحظى بتفاعل.. وأخريات يعرضن مواقف مشابهة
30/08/2021   10:43 ص

صورة لأب ينتظر ابنته مفترشاً الأرض خلال مراجعتها لجهة حكومية تحظى بتفاعل.. وأخريات يعرضن مواقف مشابهة

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حظيت صورة نشرتها فتاة لوالدها وهو ينتظرها مفترشاً الأرض أثناء إنهاء بعض أعمالها في إحدى الجهات، على تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.  

وذكرت الفتاة لـ “أخبار 24″، أن والدها كان ينتظرها خلال مراجعتها لإحدى الجهات الحكومية في أبها، دون كلل أو ملل أو تذمّر.  

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا، حيث استعرضت فتيات تضحيات آبائهن في مواقف مشابهة، خلال أيام دراستهن أو مقابلاتهن الوظيفية، معربات عن فخرهن بتشجيع الآباء لهن على الدراسة والعمل.  

 

صورة لأب ينتظر ابنته مفترشاً الأرض خلال مراجعتها لجهة حكومية تحظى بتفاعل.. وأخريات يعرضن مواقف مشابهة

أخبار محلية
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