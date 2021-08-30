صورة لأب ينتظر ابنته مفترشاً الأرض خلال مراجعتها لجهة حكومية تحظى بتفاعل.. وأخريات يعرضن مواقف مشابهة

حظيت صورة نشرتها فتاة لوالدها وهو ينتظرها مفترشاً الأرض أثناء إنهاء بعض أعمالها في إحدى الجهات، على تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الفتاة لـ “أخبار 24″، أن والدها كان ينتظرها خلال مراجعتها لإحدى الجهات الحكومية في أبها، دون كلل أو ملل أو تذمّر.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا، حيث استعرضت فتيات تضحيات آبائهن في مواقف مشابهة، خلال أيام دراستهن أو مقابلاتهن الوظيفية، معربات عن فخرهن بتشجيع الآباء لهن على الدراسة والعمل.
بدون كلل او ملل او تذمّر ينتظرني ابويه اخلّص شغلي اليوم
يارب لاتحرمنا منهم ، يارب كل أب لا يذبل ولا يتعب pic.twitter.com/by2sgGmNJl
— 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭. (@diverg_) August 29, 2021