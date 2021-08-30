كان ينظف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان.. تفاصيل واقعة “مؤذن الشورت” بالكويت

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، تحقيقًا مع مؤذن أحد المساجد، ضُبط وهو يؤدي أذان المغرب مرتديًا “الشورت”.
وخلال التحقيق اعترف المؤذن بالخطأ، وتم تنبيهه بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، والتأكيد على التزامه بميثاق المسجد.
وأوضح رئيس نقابة الأئمة والخطباء محمد الفوزان، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، أن المؤذن كان متطوعًا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان، وقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف من خلل الملابس المعتادة، مما شكل استنكارًا عند بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الأوقاف قررت في وقت سابق إيقاف المؤذن، واستدعته للتحقيق على خلفية تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤذن بـ”الشورت”.