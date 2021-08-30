نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > كان ينظف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان.. تفاصيل واقعة “مؤذن الشورت” بالكويت
30/08/2021   10:41 ص

كان ينظف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان.. تفاصيل واقعة “مؤذن الشورت” بالكويت

+ = -
768

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، تحقيقًا مع مؤذن أحد المساجد، ضُبط وهو يؤدي أذان المغرب مرتديًا “الشورت”.

وخلال التحقيق اعترف المؤذن بالخطأ، وتم تنبيهه بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، والتأكيد على التزامه بميثاق المسجد.

وأوضح رئيس نقابة الأئمة والخطباء محمد الفوزان، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، أن المؤذن كان متطوعًا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان، وقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف من خلل الملابس المعتادة، مما شكل استنكارًا عند بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الأوقاف قررت في وقت سابق إيقاف المؤذن، واستدعته للتحقيق على خلفية تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤذن بـ”الشورت”.

كان ينظف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان.. تفاصيل واقعة “مؤذن الشورت” بالكويت

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171501.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.