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أخبار محلية > “أمن الدولة” تحيي مسيرة قائد يُعد من رواد العمل الأمني في المملكة
30/08/2021   10:42 ص

“أمن الدولة” تحيي مسيرة قائد يُعد من رواد العمل الأمني في المملكة

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أحيت رئاسة أمن الدولة، مسيرة مدير عام المباحث العامة، الفريق أول فايز بن محمد العوفي – رحمه الله – خلال الفترة (1387 – 1389هـ). 

وأوضحت الرئاسة أن العوفي عُين رئيساً لفرقة المطافئ بالعاصمة المقدسة في تاريخ 1/1/1368هـ، وبعد ذلك أصبح رئيساً لعموم فرق المطافئ، ورقي إلى رتبة رائد عام 1372هـ، ثم رقي إلى رتبة لواء عام 1385هـ، ثم عمل مديراً عاماً للمباحث العامة عام 1387هـ.  

وأضافت أنه في عام 1389 شغل منصب مدير عام الدفاع المدني ورقي إلى رتبة فريق، ثم إلى رتبة فريق أول عام 1393هـ، وفي عام 1395هـ عُين مديراً للأمن العام، وأحيل إلى التقاعد بعد مسيرة عملية مليئة بالسعي المثمر وأداء واجبه باقتدار وأمانة عام 1400هـ، وتوفي في محافظة جدة عام 1421هـ. 

 

وفق “أخبار 24”.

“أمن الدولة” تحيي مسيرة قائد يُعد من رواد العمل الأمني في المملكة

أخبار محلية
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